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Переважно Т-72 та декілька Т-80. ЗСУ знищили ще 10 танків росіян, - Євлаш

Україна , Неділя 08 жовтня 2023 23:13
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Переважно Т-72 та декілька Т-80. ЗСУ знищили ще 10 танків росіян, - Євлаш Фото: ЗСУ ліквідували ще 10 танків росіян (facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України ліквідували ще 10 російських танків. Переважно це Т-72, а також є декілька одиниць Т-80.

Про це поінформував начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Переважно це Т-72 та декілька одиниць Т-80. А також знищено п'ять бойових броньованих машин, три гармати "Мста-С", дві - Д-30, одну протитанкову гармату "Рапіра", два автомобілі ворога", - повідомив Євлаш.

За його даними, крім техніки, за останню добу було ліквідовано також 245 окупантів. Відбулося 19 бойових зіткнень: 13 - на Куп'янському, 6 - на Лиманському.

Ситуація на Лиманському напрямі

Раніше ми писали, як холоди вплинуть на контрнаступ ЗСУ. За словами начальника пресслужби Східного угруповання військ Іллі Євлаша, ЗСУ до цього готуються.

Також Євлаш в ефірі телемарафону сказав, що ЗСУ визнали Лимано-Куп'янським напрямок найважчим на фронті. Ситуація там наразі важче, ніж на Бахмутському напрямі.

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