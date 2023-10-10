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"Переважає у всіх аспектах". Спаринг-партнер Ф'юрі та Усика розповів, хто з них сильніший

Вівторок 10 жовтня 2023 16:39
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"Переважає у всіх аспектах". Спаринг-партнер Ф'юрі та Усика розповів, хто з них сильніший Фото: Олександр Усик вийде в ринг проти Тайсона Ф'юрі взимку (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Британський важковаговик Девід Аллен поділився міркуваннями щодо прийдешнього протистояння українця Олександра Усика та британця Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на talkSPORT.

31-річний боксер оцінив стартові позиції обох претендентів на титул абсолюта. У своїй кар'єрі він виходив у ринг і проти українця, і проти британця.

"Вважаю, що переможе Ф'юрі, але побачити означає повірити, а цього я ще не бачив. Я спарингував із Тайсоном упродовж семи років. Я спарингував із Усиком, і він був чудовим. Знаєте, коли він мене вдарив, то я не їв два тижні. Усик тоді "відрубав" мені голову, але маю сказати, що Ф'юрі на рівень вищий у всіх аспектах", – заявив Аллен.

Раніше Усик і Ф'юрі узгодили поєдинок за абсолют у хевівейті. Бій між українцем-чемпіоном за версіями IBF, IBO, WBA, WBO та британським боксером із титулом WBC остаточної дати ще не отримав. Робочі варіанти – 23 грудня і січень 2024 року.

Сага з потенційним боєм Усика проти "Циганського Короля" триває мінімум із літа 2022 року. Після другої перемоги над британцем Джошуа український боксер постійно викликав Ф'юрі на поєдинок. Той, однак, під різними приводами донедавна уникав бою.

До слова, мексиканець Альварес переміг американця Чарло в битві чемпіонів середньої ваги.

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс
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