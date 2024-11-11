UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Перевага для ЗСУ. Україна отримує нові супутникові знімки від Rheinmetall та ICEYE

Ілюстративне фото: Україна отримує нові супутникові знімки від Rheinmetall та ICEYE (iceye.com)
Автор: Іван Носальський

Україна з жовтня отримує нові супутникові знімки, які роблять супутники SAR. Це можливо завдяки співпраці оборонного концерну Rheinmetall та супутникового оператора ICEYE.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Rheinmetall.

Німецький оборонний концерн нагадав, що уклав з Україною контракт, який розширює її доступ до супутникових знімків SAR від ICEYE.

"З початку жовтня 2024 року Україна отримує нові супутникові знімки, зроблені супутниками SAR. Ці дані доповнять розвідувальні дані, отримані з інших джерел, і стануть основою для ухвалення рішень та оперативного планування українських Збройних сил", - зазначили у Rheinmetall.

Таким чином, Україна змогла отримати доступ до всієї флотилії радарних супутників ICEYE.

У чому особливість супутників ICEYE

Як зазначили в Rheinmetall, супутники SAR від ICEYE можуть генерувати зображення високої роздільної здатності незалежно від погодних умов та часу доби.

За допомогою таких супутників можна робити дуже деталізовані знімки, які дозволяють ідентифікувати навіть найменші об'єкти на Землі.

"Це може дати вирішальні переваги Збройним силам щодо спостереження, захоплення цілей, розвідки або власного позиціонування на полі бою", - пояснили в німецькій компанії.

Варто зауважити, що Україна отримує знімки з супутників SAR ще з 2022 року. Тоді Фонд Сергія Притули придбав один з супутників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниRheinmetallВійна в Україні