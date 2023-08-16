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"Перетворюється на острів". Гуменюк пояснила одну з головних проблем росіян у Криму

Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У тимчасово окупованому Криму ускладнюється логістика для росіян. Вони використовують цивільні шляхи, які поки що ще функціонують після ударів ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона наголосила, що у питанні ускладненої логістики ворога мова йде саме про сполучення з материковою частиною України.

"Річ у тому, що дійсно півострів все більше перетворюється на острів у логічному сенсі, тому що ускладнена та уповільнена логістика. Але залишаються ще шляхи, за якими вона може буде здійснена. Та вона перенавантажена на тих шляхах, тому що для військових потреб використовують ті самі напрямки, що і для цивільних", - заявила речниця.

Гуменюк додала, що окупанти намагаються ремонтувати мости, зокрема і Кримський. Для цього вони створюють навіть ремонтні бази. Проте їм важко знайти персонал, який би погодився працювати у небезпечних умовах. Тому загарбники знаходять "добровольців".

"І якщо туди вже поцілили, то це зона досягання зброї Сил оборони. А це означає, що і понтонні переправи, як альтернативні, там теж не в абсолютній безпеці", - підкреслила Гуменюк.

Вибухи на Кримському мосту

Нагадаємо, 12 серпня у Керчі двічі за день пролунали вибухи, а Кримський міст охоплював густий дим. Окупанти заявили про нібито атаку та стверджували, що дим - це спеціальна завіса для маскування.

Міноборони РФ звинуватило Україну та заявило, що Кримський міст нібито намагалися атакувати ракетою С-200.

Детальніше про вибухи у Криму - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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