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Перетворили на спорткар: у Європі показали новий Duster з серйозним тюнінгом

Вівторок 18 лютого 2025 13:59
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Перетворили на спорткар: у Європі показали новий Duster з серйозним тюнінгом Фото: у Європі показали новий Duster з серйозним тюнінгом (carpoint-nrw.de)
Автор: Константин Широкун

Німецькі інженери перетворили Dacia Duster на справжній спортивний автомобіль. Пакет доробок кросовера представила фірма Carpoint, яка займається продажем моделей марки у Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на сайт Carpoint.

У новий набір доопрацювань входять пороги та накладки на колісні арки, які додають до ширини 20 міліметрів, занижена підвіска KW, встановлені через проставки колеса діаметром 20 дюймів, а також нова вихлопна система із нержавіючої сталі. Довершують образ повітрозабірник на капоті та подовжений задній спойлер.

Перетворили на спорткар: у Європі показали новий Duster з серйозним тюнінгом

Також у планах Carpoint випустити аналогічний пакет, але із приставкою Offroad. Як видно на зображенні, такий Duster отримає збільшений дорожній просвіт, експедиційний багажник із додатковою світлотехнікою, посилені пороги та захист бампера.

Відомо, що основу взяли Dacia Duster у модифікації Extreme TCe 130 4×4. У нього трициліндровий турбомотор на 1,2 літра потужністю 130 кінських сил й 240 Нм крутного моменту, і шестиступінчаста "механіка".

Перетворили на спорткар: у Європі показали новий Duster з серйозним тюнінгом

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