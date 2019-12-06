В перестрелке при ограблении магазина в США погибли четверо человек

Четверо человек погибли вследствие перестрелки, возникшей после ограбления ювелирного магазина. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на газету The Miami Herald.

Как сообщили в полиции, стрельба с угоном машины и захватом заложника произошла в городе Корал-Гейблс. Известно, что двое мужчин совершили неудачную попытку ограбить ювелирный магазин.

Однако вскоре грабителям пришлось скрываться от полиции, поэтому они угнали грузовую машину компании экспресс-доставки UPS. Также они взяли водителя в заложники.



Пытаясь сбежать, грабители открыли огонь в сторону полицейских, которые начали погоню за нападавшими. В результате перестрелки погибли заложник и мужчина, который стал свидетелем нападения. Также полицейские застрелили нападавших.



Напомним, ранее 5 декабря в США произошла стрельба на военной базе военно-морских сил в Перл-Харбор. В результате два человека погибли. Один пострадавший был госпитализирован.