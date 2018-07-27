Перестрелка в Лондоне: полиция задержала подозреваемых после погони

Новости Происшествия 27.07.2018 - 05:55
Фото: перестрелка в Лондоне (twitter.com/jamieplatt15)
Фото: перестрелка в Лондоне (twitter.com/jamieplatt15)

Водитель черного BMW не выполнил приказа полицейских остановиться

В Лондоне (Великобритания) полицейские открыли огонь по неизвестным в масках, которые пытались скрыться на черном BMW. Об этом сообщило издание Daily Star.

По словам собеседника издания, инцидент произошел в восточной части Лондона в районе Форест Гейт.

Он рассказал, что полиция преследовала черный BMW, а потом раздались от шести до восьми выстрелов, предположительно из автоматического оружия.

Издание также сообщило, что были ранены два человека, а место происшествия оцеплено вооруженными правоохранителями, однако в полиции не подтвердили информацию о пострадавших в ходе инцидента.

Позже стало известно, что полиция задержала троих подозреваемых после погони и перестрелки в восточной части Лондона.

Инцидент якобы произошел после того, как черный автомобиль BMW не выполнил приказа полицейских остановиться.

Напомним, 16 июля в Канзасе (США) подозреваемый в убийстве ранил трех полицейских и был застрелен в результате ответного огня.

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