Перестрелка в Лондоне: полиция задержала подозреваемых после погони

Водитель черного BMW не выполнил приказа полицейских остановиться

В Лондоне (Великобритания) полицейские открыли огонь по неизвестным в масках, которые пытались скрыться на черном BMW. Об этом сообщило издание Daily Star.

По словам собеседника издания, инцидент произошел в восточной части Лондона в районе Форест Гейт.

Он рассказал, что полиция преследовала черный BMW, а потом раздались от шести до восьми выстрелов, предположительно из автоматического оружия.

Издание также сообщило, что были ранены два человека, а место происшествия оцеплено вооруженными правоохранителями, однако в полиции не подтвердили информацию о пострадавших в ходе инцидента.

Позже стало известно, что полиция задержала троих подозреваемых после погони и перестрелки в восточной части Лондона.

Coming home after a long day at the hospital there’s been a shooting near my house, shots fired between police and mask men (from what I was told) #ForestGate #EastLondon pic.twitter.com/MEMUNZFcvr — Abu Abdurrahman (@DaRandomAkh) July 26, 2018

Инцидент якобы произошел после того, как черный автомобиль BMW не выполнил приказа полицейских остановиться.

Напомним, 16 июля в Канзасе (США) подозреваемый в убийстве ранил трех полицейских и был застрелен в результате ответного огня.