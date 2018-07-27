Перестрілка в Лондоні: поліція затримала підозрюваних після погоні

Водій чорного BMW не виконав наказу поліцейських зупинитися

У Лондоні поліцейські відкрили вогонь з невідомих в масках, які намагалися сховатися на чорному BMW. Про це повідомило видання Daily Star.

За словами співрозмовника видання, інцидент стався в східній частині Лондона в районі Форест Гейт.

Він розповів, що поліція переслідувала чорний BMW, а потім пролунали від шести до восьми пострілів, імовірно з автоматичної зброї.

Видання також повідомило, що були поранені дві людини, а місце події оточене військовими правоохоронцями, проте в поліції не підтвердили інформацію про постраждалих під час інциденту.

Пізніше стало відомо, що поліція затримала трьох підозрюваних після погоні і перестрілки в східній частині Лондона.

Coming home after a long day at the hospital there’s been a shooting near my house, shots fired between police and mask men (from what I was told) #ForestGate #EastLondon pic.twitter.com/MEMUNZFcvr — Abu Abdurrahman (@DaRandomAkh) July 26, 2018

Інцидент нібито стався після того, як чорний автомобіль BMW не виконав наказу поліцейських зупинитися.

Нагадаємо, 16 липня в Канзасі (США) підозрюваний у вбивстві поранив трьох поліцейських і був застрелений в результаті вогню у відповідь.