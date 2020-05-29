Перестрелка в Броварах: в Киевской области введен план-перехват

В Киевской области правоохранители ввели план-перехват в связи с перестрелкой в Броварах. На данный момент уже задержаны 11 участников инцидента.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Как отметили правоохранители, по данному факту открыто дело по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

"В Киевской области введен план-перехват из-за перестрелки в Броварах. Полиция Киевской области проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию участников инцидента. Сейчас задержаны 11 человек", - сообщили в МВД.

Также правоохранители уточнили информацию о пострадавших. По последним данным МВД, огнестрельные ранения получили два человека. Они доставлены в больницу.

Напомним, сегодня утром в Броварах произошел конфликт между перевозчиками, который закончился перестрелкой и массовыми задержаниями.

Изначально сообщалось, что в результате конфликта ранения получили трое человек.

Как отметил мэр Броваров Игорь Сапожко к перестрелке в Броварах привело отсутствие диалога городских властей с Киевской областной госадминистрацией.