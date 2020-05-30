Перестрелка в Броварах: еще двух участников взяли под стражу

Суд избрал меру пресечения троим из 21 участникам массовой перестрелки в Броварах. Заседание суда началось сегодня утром и продолжается до сих пор.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Facebook.

По данным полиции, суд взял под стражу без права внесения залога еще двоих участников вчерашней стрельбы в Броварах. Арестованных подозревают в хулиганстве по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Отметим, всего правоохранителям удалось разыскать и задержать 28 участников перестрелки, 11 из них задержали непосредственно на месте преступления. Других участников полиция задерживала в Житомирской и Винницкой области, куда они скрылись на автомобилях. Однако подозрения были предъявлены только 21 задержанному.

Первого участника перестрелки также взяли под стражу без права внесения залога.

Кроме того, заместитель министра внутренних дел заявлял, что следствию удалось установить заказчиков перестрелки в Броварах.

Полиция считает, что перестрелка была следствием криминальных "разборок" между перевозчиками, которые не смогли поделить пассажиропоток в городе.