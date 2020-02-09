Перестрелка в Афганистане: погибли двое военнослужащих США

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Человек в форме афганской армии открыл стрельбу из пулемета по объединенным силам США и Афганистана

Двое военнослужащих США погибли, еще шестеро получили ранения в результате перестрелки в афганской провинции Нангархар. Об этом заявил журналистам официальный представитель американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковник Сонни Леггетт, передает The New York Times.

Как пояснил Леггетт, человек в форме афганской армии открыл стрельбу из пулемета по объединенным силам США и Афганистана. Мотив и причины атаки в настоящее время неизвестны, идёт сбор информации, ведется расследование.

Напомним, Белый дом заявил, что американским военным удалось в ходе спецоперации в Йемене ликвидировать главаря террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП) Касема ар-Райми.

Лидера террористов в Йемене США выслеживали в течение нескольких месяцев. Сведения о местонахождении террориста от информатора ЦРУ получило в ноябре 2019 года. Говорится, что ар-Райми признали виновным в планировании убийства американского посла в этой стране. Боевика посадили в тюрьму, однако ему удалось сбежать.

Ранее Трамп заявил о ликвидации сына известного террориста Усамы бен Ладена.