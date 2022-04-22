Перестали скрывать имперские амбиции: Минобороны Украины о планах РФ захватить восток и юг

Россия перестала скрывать свои имперские амбиции, объявив о планах захватить восток и юг Украины. Это заявление раскрыло истинную цель войны, развязанную Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Они (россияне - ред.) перестали это скрывать", - говорится в Twitter ведомства. В Минобороны добавили, что сегодня командование российских "мародеров, насильников и убийц" признало, что целью "второй фазы" войны является не победа над мифическими нацистами, а просто оккупация востока и юга Украины. "Империализм как он есть", - резюмировали в ведомстве.