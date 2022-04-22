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Перестали скрывать имперские амбиции: Минобороны Украины о планах РФ захватить восток и юг

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Киев, Пятница 22 апреля 2022 15:13
Перестали скрывать имперские амбиции: Минобороны Украины о планах РФ захватить восток и юг Фото: Министерство обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия перестала скрывать свои имперские амбиции, объявив о планах захватить восток и юг Украины. Это заявление раскрыло истинную цель войны, развязанную Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Они (россияне - ред.) перестали это скрывать", - говорится в Twitter ведомства.

В Минобороны добавили, что сегодня командование российских "мародеров, насильников и убийц" признало, что целью "второй фазы" войны является не победа над мифическими нацистами, а просто оккупация востока и юга Украины.

"Империализм как он есть", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, сегодня в России назвали цели второго этапа так называемой "специальной операции" - оккупация Донбасса и юга Украины.

Отметим, в Офисе президента Украины отреагировали на эти планы - у страны есть собственные сценарии защиты.

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