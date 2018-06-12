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На пересмотре повестки дня ЕП не упомянули о продлении санкций против России, - журналист

НовостиПолитика    12.06.2018 - 11:16
Фото: заседание Европарламента  (European Union 2017 - European Parliament)
Фото: заседание Европарламента  (European Union 2017 - European Parliament)

Евросоюз должен в конце мая продлить санкции против России

Представители Европейского совета и Еврокомиссии на пересмотре повестки дня Европарламента не упомянули о продлении экономических санкций против Российской Федерации. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Интересно, что сегодня ни Совет, ни представитель Комиссии не упомянули о продлении экономических санкций против России, когда пересматривали повестку предстоящего в июне дня Европейского совета на пленарном заседании Европейского парламента", - сообщил Йозвяк.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Совет Евросоюза планирует в конце июня рассмотреть вопрос о продлении еще на полгода санкции против Российской Федерации.  

"Ожидается, что в конце июня ЕС продлит экономические санкции в отношении России. Шесть месяцев как всегда, хотя некоторые настаивают на 12", - отметил Йозвяк.

Также он добавил, что новое пророссийское правительство Италии может поставить под угрозу весь режим санкций.

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Темы: Санкции против РФ    Теги публикации: Евросоюз, Российская Федерация, Санкции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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