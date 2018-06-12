На пересмотре повестки дня ЕП не упомянули о продлении санкций против России, - журналист

Евросоюз должен в конце мая продлить санкции против России

Представители Европейского совета и Еврокомиссии на пересмотре повестки дня Европарламента не упомянули о продлении экономических санкций против Российской Федерации. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Интересно, что сегодня ни Совет, ни представитель Комиссии не упомянули о продлении экономических санкций против России, когда пересматривали повестку предстоящего в июне дня Европейского совета на пленарном заседании Европейского парламента", - сообщил Йозвяк.

interesting that neither the council nor the commission representative mentioned the economic sanctions renewal on #Russia when they previewed the upcoming June #EUCO in the EP plenary today. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 12, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Совет Евросоюза планирует в конце июня рассмотреть вопрос о продлении еще на полгода санкции против Российской Федерации.

"Ожидается, что в конце июня ЕС продлит экономические санкции в отношении России. Шесть месяцев как всегда, хотя некоторые настаивают на 12", - отметил Йозвяк.

Также он добавил, что новое пророссийское правительство Италии может поставить под угрозу весь режим санкций.