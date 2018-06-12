На перегляді порядку денного ЄП не згадали про продовження санкцій проти Росії, - журналіст

Євросоюз має в кінці травня продовжити санкції проти Росії

Представники Європейської ради та Єврокомісії на перегляді порядку денного Європарламенту не згадали про продовження економічних санкцій проти Російської Федерації. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Цікаво, що сьогодні ні Рада, ні представник Комісії не згадали про продовження економічних санкцій проти Росії, коли переглядали порядок денний в червні дня Європейської ради на пленарному засіданні Європейського парламенту", - повідомив Йозвяк.

interesting that neither nor the council the commission representative mentioned the economic sanctions renewal on #Russia when they previewed the upcoming June #EUCO in the EP plenary today. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 12, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада Євросоюзу планує в кінці червня розглянути питання про продовження ще на півроку санкції проти Російської Федерації.

"Очікується, що в кінці червня ЄС продовжить економічні санкції щодо Росії. Шість місяців, як завжди, хоча деякі наполягають на 12", - зазначив Йозвяк.

Також він додав, що новий проросійський уряд Італії може поставити під загрозу весь режим санкцій.