У США велике федеральне журі висунуло звинувачення російському громадянину Ігорю Дью, якого підозрюють у стеженні за працівниками технологічної й оборонної компанії з Кремнієвої долини на користь Росії. За даними Bloomberg, йдеться про Palantir, проте Міністерство юстиції США компанію не назвало.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції США та Bloomberg .

Дью обвинувачують у змові з метою діяти як агент іноземної держави, діях як агент іноземної держави без повідомлення генпрокурора, переслідуванні між штатами та шахрайстві з ідентифікаційними документами.

За версією слідства, влітку 2026 року він нелегально потрапив до США. Його завербували через Telegram, а в червні він летів зі Стамбула до Мехіко, де йому допомогли перетнути кордон. Куратори, за матеріалами справи, казали, що він працює "для Батьківщини", і вимагали збирати інформацію про компанію, бо та постачає зброю, яку використовують проти Росії в Україні.

Фото: російські документи Дью (Мінʼюст США)

З афідевіту (заяви під присягою) відомо, що за вказівками кураторів Дью купив ноутбуки, телефони, мережеве обладнання та програми для віддаленого доступу. Він мав приходити до кав'ярні поруч з офісом компанії в Пало-Алто, визначати співробітників і фотографувати екрани їхніх ноутбуків. Ще він мав залишати власний ноутбук у визначених місцях біля компанії, щоб куратори могли віддалено збирати дані.

Згодом завдання розширилися до стеження за працівниками та їхніми домівками. Дью шукав адреси кількох співробітників, зокрема топменеджера. 3 вересня, за даними слідства, він майже 30 миль (близько 48 км) їхав за співробітницею, яка поверталася з офісу в бік Сан-Франциско. Жінка намагалася відірватися, а потім викликала 911 і за вказівкою диспетчера поїхала до поліційного відділку. Тоді Дью припинив переслідування.

Слідство також стверджує, що в перехоплених міжнародних посилках були підроблені документи: посвідчення Каліфорнії, змінений паспорт США та картка соцстрахування на ім'я "Х'юго Ландрі Джонс". Після розмови з поліцією Пало-Алто Дью змінив авто та номер телефону, виїжджав до Ріно за вказівкою кураторів і знову повернувся в район затоки Сан-Франциско.

У жовтні ФБР провело обшуки. У Дью та вдома в Іст-Пало-Алто вилучили приблизно 18 тиcяч доларів готівкою, два ноутбуки, два iPhone, два російські паспорти, мережеве обладнання й підроблені документи. Також знайшли блокнот з 10 адресами та докладними профілями щонайменше трьох співробітників з особистими даними й оцінкою їхніх сильних і слабких сторін. За даними Associated Press, його затримали 30 жовтня.

Перше судове засідання відбулося 2 листопада, відтоді Дью перебуває під вартою. Наступне засідання призначене на 24 листопада. За найтяжчим пунктом, діями як агент іноземної держави без повідомлення генпрокурора, він ризикує до 10 років в'язниці. За змову та переслідування передбачено до п'яти років за кожним пунктом, за шахрайство з документами - до одного року.

Прокурор Північного округу Каліфорнії Крейг Місакіан назвав справу державною операцією проти співробітників компанії через її допомогу Україні. Саму компанію Мін'юст не називає. Першим, що це Palantir, повідомив Bloomberg, а Reuters з посиланням на двох обізнаних співрозмовників підтвердило цю інформацію.