У Перещепиному Дніпропетровської області опорну школу оснастять новим стадіоном
Опорна школа на 800 учнів у місті Перещепине Дніпропетровської області отримає новий стадіон із сучасним футбольним полем. Роботи на об'єкті вже стартували в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка в Facebook.
"Прагнемо залучити до занять якнайбільше мешканців регіону. Бо йдеться найперше про здоровий спосіб життя. Для цього реконструюємо стадіони. Оновлюємо і спортивний простір біля Перещепинської опорної школи", - зазначив Резніченко.
Раніше на стадіоні проходили шкільні та районні змагання, однак за роки без ремонту він прийшов в занепад. Через залишки асфальту, ями і бур'яни займатися там спортом стало неможливо.
"Коли буде новий стадіон, все зміниться. Зможемо навіть конкурувати на обласних та всеукраїнських змаганнях", - розповів тренер шкільної секції з футболу Олег Курилець.
За інформацією ОДА, крім футбольного поля зі штучним покриттям, підрядники також створять майданчики для баскетболу і волейболу, прокладуть бігові доріжки на 4 смуги, встановлять тренажери.
В даний момент підрядники вирівнюють ділянку під футбольне поле і спортивні майданчики. Паралельно встановлюються бордюри і прокладаються кабелі освітлення.
Нагадаємо, Валентин Резніченко раніше повідомив, що днями у місті Покров Дніпропетровської області почав працювати новозбудований дитячий садочок у формі підкови, який звели "з нуля" за програмою "Велике будівництво".