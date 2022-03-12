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Переселенцы уже получают пенсии через "Укрпочту": как это сделать

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Украина, Суббота 12 марта 2022 08:51
Переселенцы уже получают пенсии через "Укрпочту": как это сделать Фото: пенсии можно получить через Укрпочту в случае смены места жительства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 11 марта 9,7 тысяч украинцев, которые получали пенсию или денежную помощь через Укрпочту, и были вынуждены сменить место жительства из-за боевых действий, получили выплаты по новому месту пребывания. Они воспользовались особым порядком, который применяется на время действия военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Согласно этому порядку человек, который получал пенсию через Укрпочту и изменил место жительства, может получить выплаты путем перевода средств без открытия счета в Ощадбанке или осуществить перевод пенсии на другое почтовое отделение Укрпочты.

Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд (лично, по телефону или через личный кабинет) или Укрпочты (по телефону "горячей линии") и сообщить о смене места жительства и желании воспользоваться особым порядком выплаты пенсии.

Также тем гражданам, которые получали льготы, субсидии или денежные социальные пособия через Укрпочту, Ощадбанк осуществит денежный перевод через международную платежную систему MY TRANSFER.

Для того, чтобы получить денежный перевод, достаточно обратиться с паспортом и справкой с номером РНОКНП (индивидуальным налоговым номером) в любое отделение Ощадбанк на территории Украины в течение 60 дней с момента зачисления перевода.

В Минсоцполитики обращают внимание, что люди, которые получают пенсии, субсидии, льготы, денежные помощи на банковский счет (карточку), продолжат получать выплаты на этот же счет. Им дополнительно ничего делать не нужно.

Через Укрпочту оформили смену места получения пенсий и денежных пособий 7 700 человек.

Через Пенсионный фонд Украины оформили смену места получения пенсий 2 038 пенсионеров. Из них:

  • 1 232 человека получили пенсию денежным переводом через Ощадбанк без открытия банковского счета;
  • 806 человек получили пенсию через почтовое отделение Укрпочты по новому месту пребывания.

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