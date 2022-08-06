Переселенцы в Полтавской области получили очередную гуманитарную помощь от Фонда Ахметова

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи переселенцам в Полтавской области. Это 1,8 тысяч продуктовых наборов, которые были распределены среди наиболее уязвимых категорий внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В состав наборов вошли продукты длительного хранения, в частности: сахар, соль, мука, макароны, крупа, консервированная фасоль и тушеное мясо, паштет, печенье.

В целом фонд уже передал в Полтавскую область 18 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Напомним, с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины.