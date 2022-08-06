Переселенці у Полтавській області отримали чергову гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова
Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги переселенцям у Полтавській області. Це 1,8 тисяч продуктових наборів, які були розподілені серед найбільш вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
До складу наборів увійшли продукти тривалого зберігання, зокрема: цукор, сіль, борошно, макарони, крупа, консервована квасоля та тушковане м‘ясо, паштет, печиво.
Загалом фонд уже передав до Полтавської області 18 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".
Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 11 млн мешканців України.