Фото: переселенці у Полтавській області отримали чергову гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова (прес-служба)

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги переселенцям у Полтавській області. Це 1,8 тисяч продуктових наборів, які були розподілені серед найбільш вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.