Переселенцы могут получить международную денежную помощь: какие программы доступны

В частности, такую помощь ВПЛ могут получить от:

МККК

Миссия Международного Комитета Красного Креста в Украине совместно с Обществом Красного Креста Украины начали программу финансовой поддержки пострадавшего населения.

Программа финансовой поддержки пострадавшего населения. Финансовая помощь составляет 2 500 грн на человека. Лицо не должно обращаться с отдельными заявлениями - выплаты будут начисляться вместе с государственной помощью.

Приоритет предоставляется лицам, перемещенным из общин, пострадавших от боевых действий.

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Программа от ЮНИСЕФ "Спільно"

Программа ЮНИСЕФ "Спільно" предполагает, что семьи (независимо от наличия регистрации в качестве ВПО) могут получить денежную поддержку в размере 2200 грн на человека (но не более 5 человек в семье), в случае если они:

имеют трех и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет:

имеют двух и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок с инвалидностью.

Приемные родители, родители воспитатели также могут подавать заявку на получение помощи.

Для получения средств, необходимо зарегистрироваться на сайте register.unicef.org о принятом решении сообщают с помощью СМС. Если решение будет положительным, выплата поступит в течение 4 недель с момента подачи заявки.

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Агентства ООН по делам беженцев

Агентство ООН по делам беженцев предоставляет трехмесячную денежную помощь в размере 2200 грн для лиц, которые переместились на территорию Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской области и зарегистрированы как ВПО.

Выплаты осуществляются через отделения Укрпочты.

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Всемирная продовольственной программы ООН

Всемирная продовольственная программа ООН предоставляет денежную помощь для переселенцев, временно проживающих в Ровенской и Винницкой областях.

Размер пособия составляет 2220 грн на одну особу, а максимальный объем помощи на одну семью составляет 6600 грн (в количестве 3-х человек в домохозяйстве).

Денежная помощь от Всемирной продовольственной программы ООН на территории Ровенской и Винницкой области начисляется автоматически всем гражданам, которые:

зарегистрированы как ВПО,

подали документы на получение пособия на проживание ВПО.

Обращаться за получением помощи от ООН в любой исполнительный орган лично не нужно. Выплаты осуществляются через любой банк, поддерживающий платежную систему Western Union.

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Международная организация по миграции (МОМ)

Международная организация по миграции (MOM) запустила многоцелевую программу денежной помощи, которая заключается в предоставлении внутренне перемещенным лицам денежной выплаты в размере 2200 грн на человека. Сейчас проект реализуется только на Закарпатье и Области. Вскоре планируется расширение также на Черновицкую. Ивано-Франковскую и Львовскую области.

Для получения помощи человек должен зарегистрироваться как ВПО в органах социальной защиты населения территориальной общины или ЦПАУ.

Приоритет предоставляется: беременным женщинам, одиноким родителям, воспитывающим детей, семьям с двумя детьми и более, домохозяйствам, где есть люди с инвалидностью, пожилым людям (65+ лет).

В случае, если человек подпадает под определенные критерии уязвимости, средства будут переведены через AT "Укрпочта" в течение двух недель после заполнения данных.

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Норвежский совет по делам беженцев (NRC)

Также к реализации программы ООН приобщены другие международные организации. Норвежский совет по делам беженцев (NRC) внедряет проект с многоцелевой денежной помощи для ВПО.

Сейчас регистрация проходит только с помощью чат-бота в WhatsApp. Для регистрации необходимо скачать мессенджере WhatsApp на свой смартфон, добавить к вашим контактам номер 0 800 609 844 и отправить на него сообщение с текстом NRC*.

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Получить финансовую помощь в размере 2220 грн/лицо/месяц можно только от одной из организаций, реализующей программу ООН. Это один и тот же вид помощи, который осуществляют различные агентства, перечень которых не является исчерпывающим.