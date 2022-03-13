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Переселенцы во Львове. Работа координационного центра на базе "Арена Львов"

Новина українською →
Львов, Воскресенье 13 марта 2022 12:59
Переселенцы во Львове. Работа координационного центра на базе "Арена Львов" Переселенцы из разных городов Украины в координационном центре (фото: УНІАН)
Автор: RBC.UA

На стадионе "Арена Львов" начал свою работу координационный центр для принятия переселенцев, принимающий людей из обстрелянных городов.

РБК-Украина показывает как это происходило глазами фотографов УНІАН.

Украина 18-й день защищается от российских оккупантов. Путинские войска непрерывно продолжают бомбить украинские города и убивать мирное население, стремясь при этом уничтожить инфраструктуру городов.

Жители вновь обстрелянных городов массово вынуждены оставлять свои дома и перемещаться в поисках более безопасного крова в западные регионы страны.

На стадионе "Арена Львов" начал свою активную работу координационный центр для принятия переселенцев.

Переселенцы из разных городов Украины в координационном центре (фото: УНІАН)

Центр не предоставляет места для длительного проживания. Однако, вынужденных переселенцев тут кормят, оказывают в случае необходимости первую медицинскую помощь, а затем подыскивают место для проживания, в основном во Львовской области.

Переселенцы из разных городов Украины в координационном центре (фото: УНІАН)

По сообщению главы Львовской ОГА, Максима Козицкого, город готов принимать переселенцев с других областей, для этих целей будут задействованы школы, общежития, университеты и санатории.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 18-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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