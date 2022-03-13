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Переселенці у Львові. Робота координаційного центру на базі "Арена Львів"

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Львів, Неділя 13 березня 2022 12:59
Переселенці у Львові. Робота координаційного центру на базі "Арена Львів" Переселенці з різних міст України в координаційному центрі (фото: УНІАН)
Автор: RBC.UA

На стадіоні "Арена Львів" розпочав свою роботу координаційний центр для прийняття переселенців, що приймає людей з обстріляних міст.

РБК-Україна показує як це відбувалося очима фотографів УНІАН.

Україна 18-й день захищається від російських окупантів. Путінські війська безперервно продовжують бомбити українські міста і вбивати мирне населення, прагнучи при цьому знищити інфраструктуру міст.

Жителі знову обстріляних міст масово змушені залишати свої будинки і переміщатися в пошуках більш безпечного даху в західні регіони країни.

На стадіоні "Арена Львів" розпочав свою активну роботу координаційний центр для прийняття переселенців.

Переселенці з різних міст України в координаційному центрі (фото: УНІАН)

Центр не надає місця для тривалого проживання. Однак, вимушених переселенців тут годують, надають у разі необхідності першу медичну допомогу, а потім підшукують місце для проживання, в основному у Львівській області.

Переселенці з різних міст України в координаційному центрі (фото: УНІАН)

За повідомленням голови Львівської ОДА, Максима Козицького, місто готове приймати переселенців з інших областей, для цих цілей будуть задіяні школи, гуртожитки, університети та санаторії.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 18-й день війни читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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