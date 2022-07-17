Переселенцы в Кривом Роге получили партию гуманитарной помощи от Фонда Ахметова

В состав переданных продуктовых наборов вошли: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего фонд уже передал жителям Днепропетровской области более 26 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Напомним, с 24 февраля 2022 года помощь от бизнесмена охватила более 11 млн жителей Украины.