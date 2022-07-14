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Переселенцы в Киеве получили очередную партию помощи от Фонда Ахметова

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Четверг 14 июля 2022 16:20
Переселенцы в Киеве получили очередную партию помощи от Фонда Ахметова Фото: переселенцы в Киеве получили очередную партию помощи от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Переселенцы поселились в Дарницком и Деснянском районах столицы, получили очередную партию гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова. Две тысячи продуктовых наборов были доставлены в районные управления социальной защиты населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В состав наборов вошли: макаронные изделия, сгущенное молоко, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

Всего фонд передал в Киев более 73,5 тысячи продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней".

Напомним, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины.

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