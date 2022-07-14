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Переселенці у Києві отримали чергову партію допомоги від Фонду Ахметова

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Четвер 14 липня 2022 16:20
Переселенці у Києві отримали чергову партію допомоги від Фонду Ахметова Фото: переселенці у Києві отримали чергову партію допомоги від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Переселенці, що оселилися у Дарницькому та Деснянському районах столиці, отримали чергову партію гуманітарної допомоги від Фонду Ріната Ахметова. Дві тисячі продуктових наборів були доставлені до районних управлінь соціального захисту населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До складу наборів увійшли: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом фонд передав до Києва понад 73,5 тисячі продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 11 млн мешканців України.

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