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Переселенцы в Киеве получают помощь от Фонда Ахметова

Фото: переселенцы в Киеве получают помощь от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Фонд Рината Ахметова передал партию продуктовых наборов в территориальный центр социального обслуживания Деснянского района Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В фонде отмечают, что Киев продолжает принимать людей, которые эвакуировались из самых горячих точек нашей страны. Сейчас им очень непросто, ведь большинство вынуждены начинать свою жизнь фактически с одного чемодана.

В состав наборов вошли: макаронные изделия, сгущенное молоко, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

Всего фонд уже направил в Киев более 54 тысяч наборов с продуктами длительного хранения. Всего такие наборы получат 200 тысяч жителей Украины.

Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1,1 миллиона из них было охвачено помощью Фонда, остальные - бизнес SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

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КиевГуманитарная помощь