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Все переселенцы должны быть обеспечены жильем, - Зеленский

Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед правительством задачу обеспечить жильем всех временных переселенцев. Это является обязательным пунктом первого этапа восстановления страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

Важно не только физически восстановить квартиры, дома, мосты, предприятия, чтобы вернуть людям все, что они потеряли. Сейчас исторический момент, который мы можем раз и навсегда решить много старых проблем всей среды нашей жизни. Когда мы можем сделать качественное городское планирование там, где его не было, учитывать транспортные потоки, энергосбережение, экологичность материалов», - отметил президент.

Зеленский заявил, что важно побороть очередь на жилье. Всего предусмотрено несколько этапов восстановления разрушенной инфраструктуры. По его словам, на первом этапе необходимо обеспечить жильем всех наших временных переселенцев. На втором этапе будет восстановлено все, что разрушили оккупанты. А на третьем этапе важно дать жильем всем защитникам страны, которые его до сих пор не получили.

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Владимир Зеленский