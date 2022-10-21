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Переселенці в Запоріжжі отримали ще один гумвантаж від Фонду Ахметова

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П'ятниця 21 жовтня 2022 17:04
Переселенці в Запоріжжі отримали ще один гумвантаж від Фонду Ахметова Фото: переселенці в Запоріжжі отримали ще один гумвантаж від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова передав переселенцям в Запоріжжі ще один гуманітарний вантаж із продуктовими наборами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

У кожному переданому наборі продукти: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Отримати допомогу внутрішньо переміщені особи можуть із понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 5. Із собою потрібно мати тільки паспорт або довідку ВПО.

Загалом продуктові набори від фонду, доставлені до "Зеленого центру Метінвест Запоріжжя", уже отримали понад 29,5 тисяч людей. Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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