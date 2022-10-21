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Переселенцы в Запорожье получили еще один гуманитарный груз от Фонда Ахметова

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Пятница 21 октября 2022 17:04
Переселенцы в Запорожье получили еще один гуманитарный груз от Фонда Ахметова Фото: переселенцы в Запорожье получили еще один гуманитарный груз от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова передал переселенцам в Запорожье еще один гуманитарный груз с продуктовыми наборами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В каждом переданном наборе продукты: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Получить помощь внутренне перемещенные могут с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Запорожье, ул. Гагарина, 5. С собой нужно иметь только паспорт или справку ВПЛ.

В общей сложности продуктовые наборы от фонда, доставленные в "Зеленый центр Метинвест Запорожья", уже получили более 29,5 тысяч человек. Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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