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Переселенці в Запоріжжі отримали чергову партію гуманітарної допомоги від Фонду Ахметова

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Субота 08 жовтня 2022 12:27
Переселенці в Запоріжжі отримали чергову партію гуманітарної допомоги від Фонду Ахметова Фото: переселенці в Запоріжжі отримали чергову партію гуманітарної допомоги від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Фонд Ріната Ахметова передав до офісу "Зеленого центру Метінвест Запоріжжя" чергову партію гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Кожен набір містить продукти харчування тривалого зберігання: макаронні вироби, цукор, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Отримати гуманітарну допомогу внутрішньо переміщені особи можуть із понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 5. Із собою потрібно мати тільки паспорт.

Загалом продуктові набори від фонду, доставлені до "Зеленого центру Метінвест Запоріжжя", уже отримали понад 29 тисяч людей.

Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 13,5 млн мешканців України.

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