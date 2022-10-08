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Переселенцы в Запорожье получили очередную партию гуманитарной помощи от Фонда Ахметова

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Суббота 08 октября 2022 12:27
Переселенцы в Запорожье получили очередную партию гуманитарной помощи от Фонда Ахметова Фото: переселенцы в Запорожье получили очередную партию гуманитарной помощи от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Фонд Рината Ахметова передал в офис "Зеленого центра Метинвест Запорожья" очередную партию гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Каждый набор содержит продукты питания длительного хранения: макаронные изделия, сахар, муку, крупу, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Получить гуманитарную помощь внутренне перемещенные лица могут с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Запорожье, ул. Гагарина, 5. С собой нужно иметь только паспорт.

В общей сложности продуктовые наборы от фонда, доставленные в "Зеленый центр Метинвест Запорожья", уже получили более 29 тысяч человек.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 13,5 млн жителей Украины.

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Запорожье Гуманитарная помощь
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