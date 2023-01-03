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Переселенці можуть оформити субсидію за місцем проживання: які документи потрібні

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Україна, Вівторок 03 січня 2023 09:49
Переселенці можуть оформити субсидію за місцем проживання: які документи потрібні Фото: переселенці можуть оформити субсидію за місцем фактичного проживання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Житлова субсидія в Україні надається за місцем фактичного проживання. При цьому укладання договору наймання (оренди) житла не вимагається, а склад домогосподарства зазначається заявником у декларації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

Куди звертатися

Для отримання субсидії ВПО можуть звернутися особисто до одного із зазначених органів:

  • - уповноважена посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;
  • - центр надання адміністративних послуг;
  • - сервісний центр Пенсійного фонду України.

Житлову субсидію також можна оформити в електронній формі, обравши один із сервісів:

Які документи потрібні для отримання субсидії

  • 1. Заява про призначення субсидії (за встановленою формою).
  • 2. Декларація про доходи та витрати (за встановленою формою).
  • 3. Дані про мешканців домогосподарства.
  • 4. Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).
  • 5. Довідка про статус ВПО.

Як зазначили в Мінреінтеграції, розмір допомоги залежить від вартості житлово-комунальних послуг, якими користується родина, і від рівня її доходів. При цьому допомога на проживання, що надається ВПО, не враховується до сукупного доходу при призначенні житлової субсидії.

Дізнатися, чи призначили субсидію та її розмір, можна онлайн, скориставшись порталом про субсидії. Пошук інформації у реєстрі здійснюється за адресою домогосподарства.

Нагадаємо, в Україні наприкінці 2022 року змінилася система призначення житлових субсидій. Повноваження приймати заяви та виплачувати гроші отримав Пенсійний фонд.

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