Переселенцы могут оформить субсидию по месту жительства: какие нужны документы

Жилищная субсидия в Украине предоставляется по месту фактического проживания. При этом заключение договора найма (аренды) жилья не требуется, а состав домохозяйства указывается заявителем в декларации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции .

Куда обращаться

Для получения субсидии ВПЛ могут обратиться лично в один из указанных органов:

- уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады;

- центр предоставления административных услуг;

- сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Жилищную субсидию можно оформить в электронной форме, выбрав один из сервисов:

портал "Дія",

веб-портал электронных услуг ПФУ,

мобильное приложение Пенсионного фонда Украины. Загрузить его можно для Android и для IOS.

Какие документы нужны для получения субсидии

1. Заявление о назначении субсидии (по установленной форме).

2. Декларация о доходах и расходах (по установленной форме).

3. Данные о жильцах домохозяйства.

4. Паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

5. Справка о статусе ВПЛ.

Как отметили в Минреинтеграции, размер субсидии зависит от стоимости жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется семья, и уровня ее доходов. При этом помощь на проживание, предоставляемая ВПЛ, не учитывается в совокупный доход при назначении жилищной субсидии.

Узнать, назначили ли субсидию и ее размер, можно онлайн, воспользовавшись порталом о субсидиях. Поиск информации в реестре осуществляется по адресу домохозяйства.