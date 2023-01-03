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Переселенцы могут оформить субсидию по месту жительства: какие нужны документы

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Украина, Вторник 03 января 2023 09:49
Переселенцы могут оформить субсидию по месту жительства: какие нужны документы Фото: переселенцы могут оформить субсидию по месту фактического проживания (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Жилищная субсидия в Украине предоставляется по месту фактического проживания. При этом заключение договора найма (аренды) жилья не требуется, а состав домохозяйства указывается заявителем в декларации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции .

Куда обращаться

Для получения субсидии ВПЛ могут обратиться лично в один из указанных органов:

  • - уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады;
  • - центр предоставления административных услуг;
  • - сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Жилищную субсидию можно оформить в электронной форме, выбрав один из сервисов:

Какие документы нужны для получения субсидии

  • 1. Заявление о назначении субсидии (по установленной форме).
  • 2. Декларация о доходах и расходах (по установленной форме).
  • 3. Данные о жильцах домохозяйства.
  • 4. Паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).
  • 5. Справка о статусе ВПЛ.

Как отметили в Минреинтеграции, размер субсидии зависит от стоимости жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется семья, и уровня ее доходов. При этом помощь на проживание, предоставляемая ВПЛ, не учитывается в совокупный доход при назначении жилищной субсидии.

Узнать, назначили ли субсидию и ее размер, можно онлайн, воспользовавшись порталом о субсидиях. Поиск информации в реестре осуществляется по адресу домохозяйства.

Напомним, в Украине в конце 2022 года изменилась система назначения жилищных субсидий. Полномочия принимать заявления и выплачивать деньги получил Пенсионный фонд.

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