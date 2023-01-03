Переселенцы могут оформить субсидию по месту жительства: какие нужны документы
Жилищная субсидия в Украине предоставляется по месту фактического проживания. При этом заключение договора найма (аренды) жилья не требуется, а состав домохозяйства указывается заявителем в декларации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции .
Куда обращаться
Для получения субсидии ВПЛ могут обратиться лично в один из указанных органов:
- - уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады;
- - центр предоставления административных услуг;
- - сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
Жилищную субсидию можно оформить в электронной форме, выбрав один из сервисов:
- портал "Дія",
- веб-портал электронных услуг ПФУ,
- мобильное приложение Пенсионного фонда Украины. Загрузить его можно для Android и для IOS.
Какие документы нужны для получения субсидии
- 1. Заявление о назначении субсидии (по установленной форме).
- 2. Декларация о доходах и расходах (по установленной форме).
- 3. Данные о жильцах домохозяйства.
- 4. Паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).
- 5. Справка о статусе ВПЛ.
Как отметили в Минреинтеграции, размер субсидии зависит от стоимости жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется семья, и уровня ее доходов. При этом помощь на проживание, предоставляемая ВПЛ, не учитывается в совокупный доход при назначении жилищной субсидии.
Узнать, назначили ли субсидию и ее размер, можно онлайн, воспользовавшись порталом о субсидиях. Поиск информации в реестре осуществляется по адресу домохозяйства.
Напомним, в Украине в конце 2022 года изменилась система назначения жилищных субсидий. Полномочия принимать заявления и выплачивать деньги получил Пенсионный фонд.