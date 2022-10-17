Переселенці у Кропивницькому отримали перший гуманітарний вантаж від Фонду Ахметова

Фонд Ріната Ахметова передав перший гуманітарний вантаж для маріупольців, які через війни були змушені тимчасово переїхати до Кропивницького.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
Ідеться про 1,2 тисячі продуктових наборів, які були доставлені до місцевого центру "Я - Маріуполь".
У кожному наборі містяться продукти першої необхідності: макаронні вироби, цукор, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.
Загалом за час партнерства з центрами "Я - Маріуполь" гуманітарні набори від Фонду вже встигли отримати переселенці в Дніпрі, Києві, Запоріжжі, Вінниці, Івано-Франківську, Чернівцях, Ужгороді та Львові.
Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".
З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.
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