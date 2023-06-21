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Переселенці з Херсонської області отримають гумдопомогу з Хорватії, - Favbet Foundation

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Середа 21 червня 2023 18:46
Переселенці з Херсонської області отримають гумдопомогу з Хорватії, - Favbet Foundation Фото: переселенці з Херсонської області отримають гумдопомогу з Хорватії (прес-служба Favbet Foundation)
Автор: Олександр Мороз

У Хорватії готують до відправки 33 палети з речами першої необхідності для біженців з Херсону, що зараз перебувають у Миколаєві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Favbet Foundation.

Як повідомляється, у більш як 11 тонн гуманітарного вантажу увійдуть продукти, одяг, засоби гігієни, дитяче харчування, коляски, медикаменти, матраци, а також корм для тварин.

Збором опікувались об’єднання Crvena Kalyna, об'єднання Dobro Dobrim DoDo, Favbet Foundation за безпосередньої участі президента фонду Андрія Матюхи, а також сотні українських переселенців у Загребі.

Переселенці з Херсонської області отримають гумдопомогу з Хорватії, - Favbet Foundation

Прийомом допомоги в Україні та передачею херсонцям займатимуться команди МБФ "Надії та Віри" та благодійного фонду Анни Куркуріної.

"Багато з українських переселенців в Хорватії добре розуміють, що значить втратити домівку та наскільки важливою є підтримка небайдужих людей. На заклик про допомогу одразу відгукнулися кілька організацій та сотні волонтерів, які всього за дві години зібрали необхідні продукти, речі, засоби гігієни та побутову хімію. Пишаємось, що навіть за тисячі кілометрів один від одного українці демонструють неймовірний рівень відповідальності та взаємопідтримки", - каже куратор проектів Favbet Foundation Маріанна Ковеня.

Переселенці з Херсонської області отримають гумдопомогу з Хорватії, - Favbet Foundation

Крім того, зараз у хорватському Загребі діє Центр адаптації українських переселенців, заснований Favbet Foundation ще в перші тижні повномасштабного вторгнення. Тут надають юридичну та психологічну допомогу, навчають мові та займаються з дітьми.

Як відомо, у перші дні після підриву дамби співробітники Favbet Foundation привезли у Херсон два буси з трьома тоннами питної води та тонною медичних засобів для Херсонської міської клінічної лікарні ім О.С.Лучанського, куди постійно прибувають постраждалі від повені та російських обстрілів.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти в ніч на 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС. Вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів у Херсонській і Миколаївській областях.

У зв'язку з цим уряд України вирішив створити комісію в Херсонській області, яка займатиметься обстеженням пошкоджених будівель та споруд у результаті повені після підриву греблі Каховської ГЕС Росією.

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Херсонська область Гуманітарна допомога
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