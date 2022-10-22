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Переселенці в Дніпрі отримали продуктові набори від Фонду Ахметова

Фото: переселенці в Дніпрі отримали продуктові набори від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова відправив до Дніпра чергову партію гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Цього разу переселенці, які через війну вимушено переїхали до Дніпра, отримали від фонду півтисячі наборів із продуктами першої необхідності.

У кожен набір входять продукти тривалого зберігання, зокрема: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Загалом фонд уже передав до Дніпропетровської області, де зареєстровано майже 357 тисяч внутрішньо переміщених осіб, понад 47 тисяч наборів із найнеобхіднішими продуктами харчування. Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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ДнипроГуманітарна допомога