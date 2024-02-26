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Переселенці з Бахмутської громади отримують допомогу від Фонду Ахметова у Жовтих Водах

Фото: переселенці з Бахмутської громади отримують допомогу від Фонду Ахметова у місті Жовті Води (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Бахмутяни отримують продовольчу допомогу на Дніпропетровщині, у місті Жовті Води. Видачі здійснюються у хабі Бахмутської громади, куди Фонд Ріната Ахметова передав близько тисячі наборів із продуктами тривалого зберігання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

До продуктового набору входять макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво. Це вагома допомога для людей, які через війну налагоджують життя в іншому місті. 

З 2014 року фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Як отримати продуктовий набір? Із питань отримання продовольчої допомоги територіальним громадам звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU.

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