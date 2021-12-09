Переселенцам упростили процедуру смены места прописки
Кабинет министров упростил процедуру смены фактического места жительства для внутренне перемещенных лиц (ВПО). Соответствующее решение было принято сегодня во время заседания правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram- канали.
"Кабмин упрощает для ВПЛ процедуру изменения фактического места жительства, путем постановки на учет таких лиц по декларативному принципу (без дополнительной подачи заявления и других документов)", - написал он.
То есть документы, необходимые для изменения регистрации места жительства заявителя, будут получаться уполномоченным органом без участия самого заявителя, путем доступа к электронной базе.
В частности, уведомление об изменении фактического места жительства / пребывания можно будет подать через "Дию".
Согласно сравнительной таблице, в случае отсутствия персональных данных заявителя в Единой информационной базе данных о ВПО, формирование сообщения об изменении места фактического проживания будет заблокировано, а информация об этом будет направлена заявителю.