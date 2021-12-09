Переселенцям спростили процедуру зміни місця реєстрації
Кабінет міністрів спростив процедуру зміни фактичного місця проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, під час засідання уряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram-каналі.
"Кабмін спрощує для ВПО процедуру зміни фактичного місця проживання, шляхом взяття на облік таких осіб за декларативним принципом (без додаткового подання заяви та інших документів)", - написав він.
Тобто документи, необхідні для зміни реєстрації місця проживання заявника, отримуватимуться уповноваженим органом без участі самого заявника, шляхом доступу до електронної бази.
Зокрема, повідомлення про зміну фактичного місця проживання/перебування можна буде подати через "Дію".
Відповідно до порівняльної таблиці, у разі відсутності персональних даних заявника в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО, формування повідомлення про зміну місця фактичного проживання буде заблоковано, а інформація про це буде надіслана заявнику.