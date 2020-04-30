Как пересечь границу Украины: список работающих КПП

С начала карантина в Украине ужесточались меры безопасности на государственной границе, а также закрывались пункты пропуска. РБК-Украина разбиралось, через какие пункты пропуска на сегодня можно попасть в страну и выехать из нее.

Отметим, по состоянию на 30 апреля 2020 года на государственной границе Украины действуют 20 пунктов пропуска. При этом пересечь их можно исключительно на автомобиле, поскольку граница закрыта для пеших переходов и пассажирского автобусного и железнодорожного сообщения.

Фото: инфографика Государственной пограничной службы

Кроме того, нерегулярные рейсы выполняются из Международного аэропорта "Борисполь". Как правило, это чартерные рейсы для возвращения украинцев в страну. Однако ими могут воспользоваться и иностранцы, которые возвращаются в страну своего гражданства. Также выполняются единичные рейсы, доставляющие украинцев на работу за рубеж.

Работающие автомобильные пункты пропуска

На границе с Россией:

в Харьковской области: "Гоптовка - Нехотеевка";

в Сумской области: "Юнаковка - Суджа", "Троебортное - Бачевск";

в Черниговской области: "Сеньковка - Новые Юрковичи";

в Луганской области "Меловое - Чертково".

На границе с Беларусью:

в Черниговской области: "Сеньковка - Веселовка", "Новые Яриловичи - Новая Гута", "Славутич - Комарин";

в Житомирской области: "Выступовичи - Новая Рудня";

в Волынской области: "Доманово - Мокраны".

На границе с Польшей:

во Львовской области: "Краковец - Корчева";

в Волынской области: "Ягодин - Дорохуск".

На границе со Словакией:

в Закарпатской области: "Ужгород - Вишне-Немецкое".

На границе с Венгрией:

в Закарпатской области: "Чоп (Тиса) - Захонь".

На границе с Румынией:

в Закарпатской области: "Дьяково - Халмеу";

в Черновицкой области: "Порубное - Сирет".

На границе с Молдовой: