Перерахунку голосів в Аризоні не буде. Штаб Трампа відкликав позов

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Адвокати зі штабу чинного президента США Дональда Трампа відкликали судовий позов з вимогою перерахувати голоси на виборах у штаті Аризона. Штаб Трампа дійшов до висновку, що це не допоможе Трампу здобути перемогу в цьому штаті.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

"Підсумки голосування у штаті показали, що судове рішення щодо виборів президента є непотрібним", - заявили у штабі Трампа.

За прогнозами телеканалу CNN, перемогу в штаті Аризона здобуває колишній віце-президент США, кандидат від демократів Джо Байден. Байден випереджає Трампа на понад 11 тисяч голосів.

Нагадаємо, у неділю республіканці подали позов до суду округу Мерикоп щодо перерахунку результатів голосування на президентських виборах у штаті Аризона. Вони стверджували, що проблеми з машинами для підрахунку голосів призвели до неточностей в результатах.

Як писало РБК-Україна, Байден заявив про обрання себе президентом США. Однак чинний глава США Дональд Трамп має намір оскаржувати результати виборів у суді.

Більше про вибори президента США ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна "Трамп не здається. Чи зможе Байден втримати перемогу і що буде далі".