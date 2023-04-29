Перес обошел Леклера в спринте на Гран-при Азербайджана

Победой пилота "Ред Булла" Серхио Переса завершилась короткая гонка по улицам азербайджанской столицы Баку. Мексиканец стартовал со второй позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты спринта .

На первых метрах дистанции лидерство сохранил победитель квалификации Леклер ("Феррари"). Главные же события развернулись позади монегаска. В борьбе за третью позицию гонщик "Мерседеса" Расселл грубо оттеснил действующего чемпиона Ферстаппена ("Ред Булл").

Позади проблемы для себя и остального пелотона организовал Цунода. Пилот "Альфа Таури" задел стену, потерял колесо и спровоцировал появление желтых флагов в руках маршалов. Впрочем, опасность на трассе не миновала, поэтому сначала дирекция гонки объявила режим виртуального сейфти-кара, а затем выпустила реальный автомобиль безопасности.

На условном рестарте спринта Ферстаппен поквитался со своим обидчиком. Нидерландец без контракта с болидом соперника сумел вернуть себе место на подиуме. Впоследствии корректно обошел Леклера на главной прямой и Перес. Больше знаковых обгонов на уличной трассе не случилось.

Итак, Перес победил и набрал 8 очков, а в тройку призеров попали Леклер (7 пунктов) и Ферстаппен (6). Дополнили зачетную зону Расселл, пилот "Феррари" Сайнс, Алонсо ("Астон Мартин"), лидер "Мерседеса" Хэмилтон и Стролл из "Астона Мартина".

Классификация спринта Гран-при Азербайджана-2023:

Серхио Перес Шарль Леклер (+4.463) Макс Ферстаппен (+5.065)