Переробка будсміття допоможе Україні отримати 50 млрд євро від ЄС, - Шуляк

За її словами, в Україні вже утворилося понад 100 млн тонн сміття внаслідок повномасштабного вторгнення, з них понад третина - будівельне сміття.

"Україна вже вивчає міжнародний досвід у цьому питанні, адже сміття можна переробити на будівельні матеріали і використовувати в дорожньому господарстві/цивільному будівництві", - заявила нардеп і додала, що у більшості держав вже зараз частка переробки будівельних відходів становить в середньому близько 50% від загального обсягу виробництва будматеріалів.

Наприклад, у Нідерландах у повторне використання йде близько 90% будівельних відходів, в Данії - 81%, у Великобританії - 45%, у Фінляндії - 43%.

За словами Шуляк, демонтаж і переробка будівельного сміття у світі є вигідним бізнесом, а для України це ще й нагальне питання екологічної безпеки та додаткових можливостей для комплексної програми відновлення зруйнованої інфраструктури внаслідок повномасштабного вторгнення. Тому вкрай важливо розробити не просто порядок використання та утилізації будсміття але й дієві інструменти стимулювання бізнесу заходити в цю нішу.

"Також потрібно враховувати, що переробка будівельних відходів і їх повторне використання - одна з основ циркулярної економіки і один з принципів зеленого відновлення. Все це - частина "українського Bauhaus", принципу, який закладений у розробку українського плану для отримання 50 млрд євро фінансової допомоги у вигляді грантів і кредитів від ЄС", - пояснила вона

Нагадаємо, у серпні 2023 року ізраїльська компанія GreenMix, що спеціалізується на переробці будівельного сміття, заявила про готовність інвестувати у будівництво заводу з екологічної переробки будівельного сміття та демонтувати зруйновані під час бойових дій багатоповерхівки у передмісті Києва - Бучі.