Перереєстрація безробітних: як отримати допомогу після зміни місця проживання

Раніше РБК-Україна писало, що згідно з чинним законодавством, зареєстровані безробітні повинні з'являтися в центрі зайнятості щонайменше раз на 30 днів. Однак у випадку форс-мажорних обставин, таких як карантин, надзвичайна ситуація або воєнний стан, це правило спрощується.

У такі періоди безробітні можуть підтверджувати свій статус дистанційно за допомогою телефону, електронної пошти або інших засобів комунікації. Частота підтвердження залишається такою ж – не рідше ніж раз на 30 днів.

Також ми писали, як центр зайнятості визначає підходящі вакансії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.