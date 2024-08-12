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Переправляли чоловіків за кордон: 10 перевізників відключили від системи "Шлях"

Україна, Понеділок 12 серпня 2024 19:03
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Переправляли чоловіків за кордон: 10 перевізників відключили від системи "Шлях" Фото: 10 українських перевізників відключили від системи "Шлях" (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні 10 перевізників відключили від системи "Шлях" за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укртрансбезпеки".

Як зазначається, відповідно до постанови Кабміну №57 від 27 січня 1995 року, від системи "Шлях" строком на три місяці відключили таких перевізників:

  • ФОП Стадник Валерій Олексійович;
  • ФОП Соляник Людмила Володимирівна;
  • ФОП Постільга Степан Віталійович;
  • ФОП Пономаренко Віталій Анатолійович;
  • ФОП Локаткіна Катерина Володимирівна;
  • ФОП Левко Михайло Васильович;
  • ФОП Жигаленко Ігор Володимирович;
  • ФОП Вітенко Ігор Дмитрович;
  • ТОВ "ДМ-ТЛК";
  • ТОВ "ГУД КАРС".

За даними ДПСУ, ці перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

"Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", - зазначили в "Укртрансбезпеці".

Система "Шлях"

Нагадаємо, водії, які здійснюють міжнародні перевезення чи доставку гуманітарних вантажів, можуть виїжджати за кордон за системою "Шлях". Через цей сервіс співробітники Держприкордонслужби здійснюють перевірку чоловіків 18-60 років.

Про те, як працює система "Шлях" після набуття чинності закону про посилення мобілізації - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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