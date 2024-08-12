Переправляли мужчин за границу: 10 перевозчиков отключили от системы "Шлях"

В Украине 10 перевозчиков отключили от системы "Шлях" за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укртрансбезопасности".

Как отмечается, согласно постановлению Кабмина №57 от 27 января 1995 года, от системы "Шлях" сроком три месяца отключили таких перевозчиков:

ФЛП Стадник Валерий Алексеевич;

ФЛП Соляник Людмила Владимировна;

ФЛП Постельга Степан Витальевич;

ФЛП Пономаренко Виталий Анатольевич;

ФЛП Локаткина Екатерина Владимировна;

ФЛП Левко Михаил Васильевич;

ФЛП Жигаленко Игорь Владимирович;

ФЛП Витенко Игорь Дмитриевич;

ООО "ДМ-ТЛК";

ООО "ГУД КАРС".

По данным ГПСУ, эти перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

"Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы", - отметили в "Укртрансбезопасности".