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Переправляли мужчин за границу: 10 перевозчиков отключили от системы "Шлях"

Украина, Понедельник 12 августа 2024 19:03
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Переправляли мужчин за границу: 10 перевозчиков отключили от системы "Шлях" Фото: 10 украинских перевозчиков отключили от системы "Шлях" (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине 10 перевозчиков отключили от системы "Шлях" за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укртрансбезопасности".

Как отмечается, согласно постановлению Кабмина №57 от 27 января 1995 года, от системы "Шлях" сроком три месяца отключили таких перевозчиков:

  • ФЛП Стадник Валерий Алексеевич;
  • ФЛП Соляник Людмила Владимировна;
  • ФЛП Постельга Степан Витальевич;
  • ФЛП Пономаренко Виталий Анатольевич;
  • ФЛП Локаткина Екатерина Владимировна;
  • ФЛП Левко Михаил Васильевич;
  • ФЛП Жигаленко Игорь Владимирович;
  • ФЛП Витенко Игорь Дмитриевич;
  • ООО "ДМ-ТЛК";
  • ООО "ГУД КАРС".

По данным ГПСУ, эти перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

"Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы", - отметили в "Укртрансбезопасности".

Система "Шлях"

Напомним, водители, осуществляющие международные перевозки или доставку гуманитарных грузов, могут уезжать за границу по системе "Шлях". Из-за этого сервиса сотрудники Госпогранслужбы осуществляют проверку мужчин 18-60 лет.

О том, как работает система "Шлях" после вступления закона в силу об усилении мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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