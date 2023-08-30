Перепони для експорту в Узбекистан усунуті, - СМПУ

"Узбекистан останні 5 років активно розвивається. Це цікавий ринок збуту для наших виробників молочної продукції. За кількістю потенційних споживачів він майже дорівнює Україні. І якщо вдасться здешевити логістику, наші підприємства можуть потіснити на цьому ринку виробників з Росії та Білорусі", - розповідає голова Спілки молочних підприємств Вадим Чагаровський.

Він також уточнив, що Узбекистан був ринком збуту для українських молочних підприємств до початку повномасштабного вторгнення рф. Основні конкуренти на цьому ринку сьогодні - виробники з Росії та Білорусі, які мають перевагу - більш дешеву логістику.

Нагадаємо, станом на червень 2023 року Україну через війну залишили понад 8 млн українців, що позначилося на купівельній спроможності ринку.

Щоб уникнути суттєвого скорочення виробництва, за словами Чагаровського, виробники шукають ринки збуту молочної продукції.