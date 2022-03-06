Переполненные госпитали и нежелание воевать: оперативная информация о ситуации в Крыму

Российские военные из Крыма продолжают участвовать в боевых действиях на территории Украины. Об этом свидетельствуют переполненные ранеными солдатами госпитали на полуострове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымскую платформу .

"Севастопольский госпиталь сейчас переполнен ранеными и сообщено, что ожидаются новые тяжело ранены российские военные. Со слов раненых оккупантов, которые находятся в больницах, большинство российских военных не представляют, как воевать и больше не хотят участвовать в войне", - говорится в оперативной информации.

Также отмечается, что 5 марта в направлении из Феодосии на Джанкой были замечены военные грузовики, а также эшелон из около 40 цистерн.

Кроме того, Служба безопасности Украины сообщила, что под Николаевом была разбита колонна оккупантов из Крыма. В плен попали 11 захватчиков.