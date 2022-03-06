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Переполненные госпитали и нежелание воевать: оперативная информация о ситуации в Крыму

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Крым, Воскресенье 06 марта 2022 17:00
Переполненные госпитали и нежелание воевать: оперативная информация о ситуации в Крыму Фото: военные из Крыма участвуют в военных действиях (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские военные из Крыма продолжают участвовать в боевых действиях на территории Украины. Об этом свидетельствуют переполненные ранеными солдатами госпитали на полуострове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымскую платформу.

"Севастопольский госпиталь сейчас переполнен ранеными и сообщено, что ожидаются новые тяжело ранены российские военные. Со слов раненых оккупантов, которые находятся в больницах, большинство российских военных не представляют, как воевать и больше не хотят участвовать в войне", - говорится в оперативной информации.

Также отмечается, что 5 марта в направлении из Феодосии на Джанкой были замечены военные грузовики, а также эшелон из около 40 цистерн.

Кроме того, Служба безопасности Украины сообщила, что под Николаевом была разбита колонна оккупантов из Крыма. В плен попали 11 захватчиков.

Напомним, 5 марта в небе над Николаевом был сбит российский самолет. Пилотом оказался командир авиационного звена из Крыма.

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