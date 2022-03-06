Переповнені шпиталі та небажання воювати: оперативна інформація про ситуацію в Криму

Російські військові з Криму продовжують брати участь в бойових діях на території України. Про це свідчать переповнені пораненими солдатами шпиталі на півострові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримську платформу .

"Севастопольський шпиталь наразі переповнений пораненими й повідомлено, що очікуються нові тяжко поранені російські військові. Зі слів поранених окупантів, що перебувають у шпиталях, більшість російських військових не уявляють як воювати й більше не хочуть брати участь у війні", - йдеться в оперативній інформації.

Також зазначається, що 5 березня у напрямку з Феодосії на Джанкой були помічені військові вантажівки, а також ешелон з близько 40 цистерн.

Крім того, Служба безпеки України повідомила, що під Миколаєвом була розбита колона окупантів з Криму. В полон потрапили 11 загарбників.